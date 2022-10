Neuf mois de séduction

Depuis l'enfance, Jessica éprouve pour son ami Curtis bien plus que de la tendresse. Un regard de lui suffit à la bouleverser tout entière. Jamais elle n'aurait dû accepter de l'accompagner à un mariage à Courchevel pour jouer le rôle de sa petite amie. Quatre jours - et quatre nuits - passés ensemble dans un palace entouré de neige leur ont fait perdre la raison. Et Jessica doit maintenant en assumer les conséquences...