Mère, médecin... et amoureuse ; Le cadeau qu'ils attendaient

Mère, médecin... et amoureuse, Sue MacKay Quand Rachel pose ses valises et celles de son petit garçon, Riley, sur les îles Cook, elle est décidée à prendre un nouveau départ. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut ici : un hôpital où elle pourra exercer, une école pour son fils, une plage paradisiaque, une adorable maison et... Ben, un nouveau voisin. Un homme charmant mais qu'elle doit tenir à distance, pour protéger son coeur et celui de son enfant... Le cadeau qu'ils attendaient, Louisa Heaton Elle est... enceinte ? Stupéfaite, Emily sent la panique la gagner. Car depuis quelques jours son époux, Sam, est frappé d'amnésie à la suite d'un accident de la route. Et dire qu'elle songeait à le quitter, à cause de son refus d'avoir un enfant ! Déterminée à tenter le tout pour le tout, elle annonce sa grossesse à un Sam... fou de joie ! Ce sursis, elle n'ose pourtant en profiter : que se passera-t-il lorsque Sam recouvrera la mémoire ? Romans réédités