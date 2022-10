Un mariage sans contrat ; Mystère à Eagle Montain

Un mariage sans contrat, Jennifer D. Bokal Chasseur de prime, Liam Alexander travaille toujours en solo. Pourtant, le jour où il apprend que Holly Jacobs, faute d'argent, va vendre l'école où sa petite fille de trois ans qu'il élève seul doit entrer, sa décision est prise : il va embaucher Holly pour l'aider à retrouver la tueuse en série qu'il traque depuis des semaines. Et, pour mieux tromper sa proie, il fera passer Holly pour son épouse... Mystère à Eagle Montain, Cindi Myers Qui a tué Sam Russell ? Pour Chris Delray, shérif adjoint d'Eagle Mountain, l'enquête ne fait que commencer et la liste des suspects est longue. Longue et délicate car les noms des membres de la famille de l'éleveur y figurent. Et en particulier celui de sa fille : Willow. Willow dont la beauté et la détresse troublent Chris et menacent de fausser son jugement dans l'affaire...