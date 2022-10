Une alliance troublante ; L'île de la peur ; Rencontre à Cancún

Une alliance troublante, Denise N. Wheatley Parallèlement aux articles qu'elle écrit pour un magazine féminin, Samantha tient un blog consacré aux enquêtes criminelles. Lorsqu'un de ses amis meurt d'une overdose, elle décide de mener l'enquête car elle est persuadée qu'il a été assassiné. Au sein de la police locale qu'elle soupçonne de corruption, un homme, un seul, prend le risque de l'aider : Gregory Harris, un inspecteur aussi intègre que séduisant... L'île de la peur, Janice Kay Johnson Tandis qu'ils longent la côte, chacun dans un canoë-kayak, Claire et son ami Mike aperçoivent un bateau dans une crique. Pour saluer l'équipage, Mike s'approche et, sous les yeux effarés de Claire qui s'est cachée, il est abattu. Puis un autre coup de feu retentit et un passager du bateau tombe à l'eau. Claire le repêche et aborde avec lui sur une île. L'inconnu lui révèle alors qu'il était en mission d'infiltration anti-drogue... + 1 roman gratuit dans ce livre : Rencontre à Cancún, Elle James - réédité