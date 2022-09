L'intégrale d'Hiroshiman. volume 3

L'intégrale d'Hiroshiman s'enrichit d'un troisième et ultime volume qui sublime les aventures du seul et unique héros atomique le plus radioactif de l'univers : HIROSHIMAN. Les précédents albums étant épuisés, Rouquemoute a ressuscité Hiroshiman en 2017 en publiant le premier volume de cette intégrale qui compile les histoires courtes, à l'origine en N&B et colorisées par Rifo pour cette édition, parues dès 1993 dans Psikopat, magazine BD fondé par Carali en 1982. Un coffret réunissant les trois volumes de L'intégrale d'Hiroshiman est également disponible. Via un synopsis absurde et efficace, Hiroshiman annonce un futur apocalyptique et joue d'une science-fiction d'anticipation complètement barrée à lire au troisième degré. Au fil des planches, ce super-héros, plutôt flegmatique, fait face aux menaces qui pèsent sur Mégalopolis. Dans ce gigantesque labyrinthe urbain surpeuplé, il combat à coups de rayons gamma des monstres et des mutants sur fond d'humour parfois crade. Ce volume 3 contient 132 pages bourrées d'hommages cinématographiques et de clins d'oeil BD.