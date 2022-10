L'étreinte d'une infirmière ; Le secret de Lia

Série "Docteurs de Nashville" - Tomes 1 & 2 /2 Aux urgences de Nashville, les coeurs s'affolent ! L'étreinte d'une infirmière, Annie O'Neil Lorsque le Dr Carter Booth partage un baiser brûlant avec une inconnue le soir du nouvel an, il ne s'attend pas à la retrouver dès le lendemain à l'hôpital de Nashville où il vient d'être embauché ! Et dire qu'il travaillera au côté de la belle Avery ! Si l'idée de croiser l'infirmière aux urgences n'est pas pour lui déplaire, il se demande comment faire taire le désir qu'elle éveille en lui... Le secret de Lia, Tina Beckett Lia a un secret. Un secret qu'elle n'a confié à personne en dehors de son amie Avery. Un secret qui l'a contrainte autrefois à quitter Micah dont elle était pourtant follement amoureuse. Lorsque ce dernier est de retour à Nashville pour exercer dans l'hôpital où elle est chirurgienne, Lia est submergée par l'émotion et la peur. A-t-elle une chance de renouer avec Micah si elle lui ouvre enfin son coeur ?