Atlas fluvial

Cet atlas présente la cartographie complète du réseau des voies navigables de France. Avec des cartes claires et bien détaillées, une carte-sommaire pour s'y retrouver facilement, et un système de renvois de pages très pratique pour naviguer dans le livre. Toutes les légendes sont traduites en anglais. Pour chaque voie navigable, toutes les informations importantes sont indiquées : les écluses, les biefs de partage, les tunnels, les bassins de virement, les lieux d'accostage, les voies non navigables ou déclassées, les limites du secteur VNF, les gabarits des voies navigables, les informations par secteur (longueur de la voie, tirant d'air, tirant d'eau, longueur autorisée, largeur autorisée). L'atlas propose également des idées de sorties et de visites dans les villes traversées, ainsi que des présentations de certains des ouvrages les plus remarquables du réseau fluvial français.