Batman Day collector 2022 - Ego

Au lendemain de la dernière vague de crimes du Joker, Batman se lance à la poursuite d'un de ses sous-fifres, Buster Snibbs, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la position de son plus fidèle ennemi. Blessé, et épuisé tant physiquement que mentalement, le Chevalier Noir sauve néanmoins in extremis le vaurien qui, paniqué à l'idée-même des représailles de son patron, met fin ses jours. Un traumatisme qui poussera Bruce Wayne dans ses derniers retranchements, aux frontières de la folie pure.