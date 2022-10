Le don de Tibhirine. La fécondité d'un martyre

Cet ouvrage collectif est tiré du colloque tenu à l'Université de Fribourg (Suisse) les 13 et 14 décembre 2019 intitulé "Le don de Tibhirine. Fécondité d'un martyre" , organisé avec l'Association pour les écrits des 7 de l'Atlas à l'occasion du premier anniversaire de leur béatification. L'objectif était de rassembler les chercheurs travaillant sur ce patrimoine spirituel, et d'en écouter en semble, de manière interdisciplinaire et interculturelle, les résonances. Quels échos cette spiritualité y trouve-t-elle ? Quelle réception actuelle de ces écrits ? Quelles interrogations et quelles stimulations offre-t-elle pour la théologie et la vie de l'Eglise ? Quelles conséquences pastorales ? Quels bénéfices pour la rencontre du christianisme et de l'islam ?