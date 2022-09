Chansons d'amour des troubadours. Une anthologie texte et musique

Cette édition de cinquante chants de troubadours des XIIe-XIIIe siècles est une nouveauté. Il n'existe rien de pareil : les plus belles et les plus anciennes chansons d'amour de notre culture européenne données avec leur musique et leurs paroles en langue d'oc, une traduction française et, à la fin du livre, un commentaire pour chaque poème et sa mélodie. L'introduction de l'ouvrage propose à partir des chansons éditées : - Un état des lieux concernant la fin'amor (l'amour parfait) et la position de la femme dans la société courtoise. - Une définition de la canso (la chanson d'amour) intégrant le rôle de la voix dans l'expression du sentiment amoureux. - Enfin des propositions pour l'interprétation des chansons aujourd'hui. L'édition des cinquante chants s'organise de la manière suivante : - Classés par ordre alphabétique de nom de troubadour, les chansons sont précédées d'un résumé de la vie de leur auteur. - Les paroles en langue d'oc sont placées en regard de la traduction. Cette dernière peut être lue à haute voix ; elle est présentée selon une "mise en vers libres" ; la concision, les équivalents sonores et sémantiques, le dynamisme de la phrase y jouent un rôle essentiel. Les musiques sont notées à partir des chansonniers du Moyen Age. Au-dessus des mélodies et de leur portée, les figures des neumes ont été dessinées. Cela donne une vue exacte de la distribution des ligatures et des pauses métriques. Un florilège de chansons utile à la fois pour le musicien, l'historien médiéviste, l'étudiant en littérature et l'amoureux de la culture occitane.