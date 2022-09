Mon père, ce harki (Réédition)

"Française, je suis née en 1973 derrière des barbelés dans un camp d'Aquitaine. Pendant 12 ans, ma famille a été persécutée par l'Etat français. Pourquoi ? Parce que mon père s'est battu pour la France pendant la guerre d'Algérie. Face aux mensonges officiels, je suis partie sur les traces de mon passé. Quand l'Etat attaque ses propres enfants, c'est une partie de la France qu'il abîme. Ma France. Ce livre est ma quête de vérité et de résilience sur le plus grand scandale d'Etat de la France post-coloniale". D. L Journaliste et scénariste, Dalila Kerchouche a adapté son livre pour France 2 et Arte, avec Leïla Bekhti, Smaïn et Frédéric Pierrot. Elle a réalisé son premier documentaire (France 3 Nouvelle Aquitaine), diffusé cet automne.