Pour sauver son bébé ; Protection clandestine

Pour sauver son bébé, Cassie Miles Inquiète, Olivia sent derrière elle une présence menaçante. Mais qui peut bien vouloir du mal à une future maman sur le point d'accoucher ? Incapable de trouver une réponse à ses questions, elle se résigne à demander la protection de celui qu'elle a refusé d'épouser par peur de perdre son indépendance : Troy, son amant d'une nuit dont elle porte le bébé... Protection clandestine, Justine Davis Dans la chambre où elle est retenue prisonnière, Hayley tente de mettre de l'ordre dans ses idées. Si son chien ne s'était pas manifesté pendant que des inconnus enlevaient son voisin, sa présence n'aurait pas été remarquée... Mais alors qu'elle lutte contre la panique un de ses geôliers s'approche, et elle sent le doute l'envahir. Se peut-il vraiment que cet homme si séduisant soit un criminel ? Romans réédités