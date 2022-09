Album secret et mystérieux de la France

Encore plus d'histoires et de secrets pour cette nouvelle édition enrichie de 48 pages supplémentaires Des histoires secrètes et mystérieuses illustrées par des gravures anciennes originales en couleur et réunies dans un bel album. Des sujets incroyables souvent méconnus (légendes et superstitions, drames et curiosités, sites disparus, secrets enfouis...) et bien d'autres encore sur toutes les régions de France, extraits des ouvrages de la collection des "Guides secrets". Un guide atypique qui vous conduira sur les routes d'une France mystérieuse. En couverture : Les gargouilles de Notre-Dame