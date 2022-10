Un Noël avec lui ; Troublée par un séducteur

En cette veille de Noël, l'hôtel Sandpiper s'est paré de lumières. L'atmosphère y est féerique, et c'est un plaisir pour Tori d'y travailler chaque jour. Du moins, jusqu'à ce que Jeremy Fisher y fasse irruption un beau matin. Cet homme, avec lequel elle a vécu une idylle passionnée quatre mois plus tôt, a gardé le pouvoir de la troubler d'un seul regard. Or, s'il ne lui a jamais rien promis d'autre qu'une liaison sans engagement, il est maintenant sans le savoir le père du bébé qu'elle attend... + 1 roman gratuit dans ce livre : Troublée par un séducteur, Lindsay Armstrong - réédité