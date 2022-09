Fire Force - Tome 25

Une Torche humaine géante et un mystérieux pilier sont apparus ! A la veille du Grand Cataclysme, le combat pour la défense du monde débute en pleine mer !! Le plan de destruction du monde du Grand Prédicateur entre dans sa phase finale ! Alors que le danger approche, les brigades Fire Force, les industries Haijima et les Hommes en blanc se rassemblent sur les côtes de l'empire de Tokyo. Quel est donc ce mystérieux pilier qui se dresse à l'horizon et quel secret cache au juste le Grand Cataclysme ? Les deux frères Shinra et Shô vont se retrouver face à face en première ligne !