Le défi d'un chirurgien ; Irrésistible vétérinaire ; Un médecin si troublant

Le défi d'un chirurgien, Charlotte Hawkes C'est le premier jour du Dr Rik Magnusson à l'hôpital royal de Thorncroft, et son objectif est simple : renouer avec son frère biologique pour enfin chasser les fantômes du passé. Mais sa rencontre avec le Dr Grace Henley vient brusquement troubler ses plans. Grace n'est pas seulement la femme avec laquelle il a passé une nuit inoubliable ; elle est aussi la meilleure amie de son frère ! Alors qu'il devrait la tenir à distance, Rik a très envie de la séduire... Irrésistible vétérinaire, Juliette Hyland Il est son nouveau collègue... et colocataire ! Kit, veuve et bourreau de travail, consacre sa vie à ses patients. Déterminée à être la meilleure vétérinaire en ville, elle accueille avec circonspection le Dr August Rhodes, le fils prodigue de son patron, venu lui prêter main-forte à la clinique. A mesure qu'ils cohabitent, toutefois, Kit s'attache à August, tout en sachant qu'elle commet une erreur. Bientôt, il sera reparti... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un médecin si troublant, Susan Carlisle - réédité