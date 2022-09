Après dix mille ans de règne absolu sur le monde, les Melnibonéens voient du haut des tours de La Cité qui Rêve d'Imrryr, leur empire s'effriter au profit des nations humaines émergentes qu'ils nomment, avec leur morgue coutumière... les Jeunes Royaumes. "Et cette nuit commence la tragédie qui appellera finalement ruine, mort et destruction sur l'île aux dragons... " Voici l'adaptation graphique du premier roman de la grande saga de Michael MOORCOCK consacrée à son célèbre héros ELRIC DE MELNIBONE, dernier Empereur-Sorcier du plus grand Empire que le monde ait connu, et sa quête de l'Epée-Démon STORMBRINGER, avec laquelle il forgera une alliance maléfique !