Vivement le prochain match du PSG. Saison 2021-2022

Revivez la saison 2020 - 2021 du PSG en Ligue 1, en coupe de France et en coupe d'Europe, grâce à ce premier livre interactif. Vous pourrez voir et revoir le résumé de chaque match ainsi que tous les buts du Paris Saint Germain, notamment ceux de Mbappé, de Messi et de Neymar. Vous y trouverez aussi une étude très complète toutes les stats (buts, possession, faits de jeu, tirs, et fautes) en clair et sous forme de graphiques. Pour vous éviter d'avoir à saisir manuellement les liens internet, nous fournissons un fichier PDF des liens interactifs à télécharger sur notre site web.