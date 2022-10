Miracle à Noël ; Une famille pour le play-boy

Miracle à Noël, Carrie Nichols Après une douloureuse rupture, Desmond vit en ermite dans une ferme du Vermont, où il réalise des vitraux. Quand l'exubérante Natalie lui demande de fabriquer des décorations de Noël destinées à une vente en enchères, il refuse d'abord catégoriquement : Desmond déteste les fêtes de fin d'année ? ! Puis il finit par céder... Depuis que Natalie et son fils ont fait irruption dans sa vie, en effet, son monde est comme illuminé. Serait-il prêt à lui ouvrir son coeur ?? Une famille pour le play-boy, Nadine Gonzalez Si Eve se trouve aujourd'hui à Royal, c'est pour retrouver le père de son neveu dont elle a la garde. Et certainement pas pour tomber amoureuse ? ! Pourtant, lorsqu'elle rencontre l'irrésistible Rafael Wentworth, elle perd la raison et s'abandonne dans ses bras, le temps d'une nuit. Dès le lendemain, pourtant, Eve sait qu'elle doit renouer avec ses responsabilités - et refuser la proposition de Rafael de poursuivre leur liaison... En effet, quel avenir pourrait-elle bien avoir auprès de cet éternel play-boy ??