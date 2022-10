nos adagios

Matt, divorcé et père de trois enfants, est fatigué de sa vie vide de sens. Son seul et unique refuge est l'écriture de poèmes qu'il publie en ligne sous un pseudo. Emma a poussé son parcours d'écologiste vers tous les extrêmes, y blessant profondément sa santé physique et mentale. Sandro, son père adoptif, ne réussit pas à la dissuader de ce suicide à petit feu. Pourtant la vie fait bien les choses, elle pousse dans la roche la plus dure, là où il n'y a plus d'espoir. Elle jaillit comme une fée et transforme, à coups d'amour, l'enfer en paradis. Sur un fond de musique et de poésie, une rencontre virtuelle donne naissance à une bouleversante histoire entre l'amour et la mort, le pessimisme et l'espérance, la raison et la passion... . . Et si les mystères de la vie, de la mort, de l'amour et de l'humanité se murmuraient au rythme d'un Adagio ?