Liés par le destin ; Pour protéger Maya

Liés par le destin, Maggie Wells Série "Défenseurs de la justice" - Tome 3/3 Ciblés par le crime, motivés par l'amour... "J'attends un enfant de toi" ... Stupéfait, Harry fixe Alicia, la séduisante agente des stups qui vient de lui annoncer cette nouvelle. Il se remémore la soirée au cours de laquelle ils ont fêté le démantèlement d'un trafic de drogue. Puis leur nuit d'amour passionnée... Mais, tandis qu'il tente de mettre de l'ordre dans ses idées, un tir nourri les projette tous deux à terre. Paniqué, il réalise alors que son destin et celui d'Alicia sont liés... Pour protéger Maya, Jane Godman Abigail n'a qu'un désir : adopter Maya, la fillette aux joues rondes et aux boucles brunes qui a touché son coeur. Mais, pour une raison qu'elle ignore, quelqu'un oeuvre dans l'ombre pour l'empêcher de réaliser son rêve. Diffamations, menaces... les attaques se multiplient. Désespérée, Abigail demande son aide à Griffin Colton, un avocat spécialisé dans les affaires d'adoption, et se lance avec lui dans une enquête périlleuse...