Royal secret ; Reine par devoir

Royal secret, Kelly Hunter Il y a sept ans, Casimir a eu une liaison avec Anastasia, sans lui révéler qu'il était prince. Le temps de quelques baisers, il fut libre. Hélas, maintenant qu'il s'apprête à contracter un mariage de convenance, Casimir fait face à une incroyable découverte. La belle Ana est aujourd'hui maman d'une petite fille qui lui ressemble étrangement... Reine par devoir, Kelly Hunter Depuis l'enfance, on prépare Moriana à embrasser son destin royal. Il n'a jamais été question que de réputation et de devoir. Alors qu'elle rêve de connaître l'ivresse de la passion, voilà qu'elle a reçu une demande en mariage d'un roi play-boy, qui la déteste depuis toujours ! Comment pourrait-elle épouser Theodosius et devenir sa reine ? Romans réédités