Toujours trop ou pas assez : en finir avec la rhétorique foireuse du patriarcat

Emotions, relations, boulot, loisirs... Vous dicter ce que vous devez faire de votre vie n'est pas suffisant, il faut en plus qu'on vous répète sans arrêt que vous vous y prenez n'importe comment. Toujours célibataire ? Vous n´êtes peut-être pas assez entreprenante... ou un peu trop. On vous a harcelée dans la rue ? Vous êtes sûrement trop avenante... ou pas assez (allez quoi, souriez ! ). Votre patron vous marche sur les pieds ? Vous êtes certainement trop douce... ou pas assez ambitieuse. Bienvenue dans "la rhétorique foireuse du patriarcat" , le jeu de la vraie vie auquel personne ne gagne jamais ! Suivez le personnage d'Elodie et découvrez, saynète après saynète, comment se construisent les discours qui nous enferment dans de bien trop petites cases. Avec beaucoup d'ironie et de pédagogie, les deux autrices nous font prendre du recul sur des situations déjà vécues par la plupart d'entre nous et mettent en évidence les mécanismes tordus d'un système qu'il est grand temps de déboulonner