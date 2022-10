Passion et flocons. Un réveillon plein de surprises ; L'enfant de Noël ; Un amant sous le gui

Un réveillon plein de surprises, Carole Mortimer Installée à Majorque depuis un an, Caro revient à Londres avec son bébé de six mois, heureuse de passer les fêtes de Noël en famille. Mais au lieu de son frère, c'est Jake, son mari, qui vient la chercher à l'aéroport, que Caro a quitté sans même lui dire qu'elle attendait un enfant de lui... L'enfant de Noël, Rebecca Winters Alors qu'elle s'apprête à fêter Noël seule, Brooke découvre une fillette abandonnée sur le pas de sa porte. Bouleversée, elle appelle la police et a la surprise de voir débarquer chez elle un séduisant officier. Mais au moment où celui-ci s'apprête à emmener l'enfant, une violente tempête éclate, contraignant Brooke à réveillonner avec cet inconnu... Un amant sous le gui, Day Leclaire Invitée à une prestigieuse soirée déguisée pour le Nouvel An, Jayne succombe au charme d'un homme masqué. Avant de découvrir, au matin, que son mystérieux amant s'est envolé ! Jayne croit alors avoir perdu toute chance de le revoir jusqu'à ce qu'un détail fasse naître en elle un improbable soupçon : et si son bel amant n'était autre que son charismatique patron ? Romans réédités