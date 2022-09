Fauves qui peut !

Un orchestre d'animaux qui en a assez du lion qui se prend pour le roi, un drôle de tigre qui fait la classe à des élèves, une petite panthère qui rêve de découvrir la jungle... Cela donne trois histoires de fauves pour s'amuser, pour explorer et pour être surpris. Trois histoires malicieuses et gaies à lire le soir, avant d'aller se coucher, et rêver de drôles de félins !