Le journal intime d'une héritière Tomes 3 et 4 : L'amoureuse sans passé ; La saveur d'un baiser

Série "? Le journal intime d'une héritière ? " - Tomes 3 & 4 /4 Entre scandales et secrets de famille, l'amour est un défi... L'amoureuse sans passé, Merline Lovelace Quand Natalie se réveille dans un appartement avec vue sur le Danube, son coeur cesse un instant de battre : elle ne se souvient plus de rien, pas même de son propre nom ? ! Plus étrange encore, l'homme qui se tient à côté d'elle, et dit s'appeler Dominic St. Sebastian, affirme la connaître et pouvoir l'aider. Plongée malgré elle dans le regard profond de ce bel étranger, Natalie sent un trouble puissant s'emparer d'elle. Peut-elle vraiment faire confiance à Dominic ?? La saveur d'un baiser, Merline Lovelace Le parfum des vacances, les vagues du golfe du Mexique, un dîner romantique... Il n'a pas fallu longtemps à Zia St. Sebastian pour tomber dans les bras de Mike Brennan, le beau Texan aux yeux verts qui a le pouvoir de lui faire perdre la tête. Hélas, si Mike semble éprouver les mêmes émotions, Zia sait qu'un avenir ensemble leur est interdit. Car il a envie de fonder une famille : tout ce qu'elle ne peut lui donner... Romans réédités