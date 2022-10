Un brûlant face-à-face ; Précieux héritage

Un brûlant face-à-face, Maureen Child Lorsqu'elle pense à Sean Ryan, Kate est submergée par des sentiments contradictoires. Certes, son patron est l'homme le plus charismatique et séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Mais c'est aussi l'homme le plus désagréable et agaçant qu'elle connaisse ? ! Quand une tempête de neige la contraint à trouver refuge dans un chalet isolé, avec Ryan pour seule compagnie, elle est prise de doute : parviendra-t-elle à dissimuler son trouble face à lui ?? Précieux héritage, Jules Bennett Pour sauver l'agence d'assistantes maternelles fondée par sa grand-mère, Darcy est prête à tout. Alors, quand un contrat intéressant s'offre à elle, hors de question de le refuser. Tant pis si le père de la petite Iris est d'une beauté à lui faire oublier tout professionnalisme. Elle sera la parfaite nounou ? ! Sauf que chaque jour passé auprès de Colin rend leur torride huis clos plus oppressant. Et Darcy s'aperçoit bientôt que Colin lui cache aussi sa véritable identité... Romans réédités