Soumise à un prince ; Un jeu si innocent

Soumise à un prince, Olivia Gates "Tu seras mon épouse". Glory croit défaillir. Comment Vincenzo D'Agostino, prince de Castaldini, ose-t-il la soumettre ainsi, après l'avoir rejetée six ans plus tôt ? Certes, elle n'est pas en mesure d'opposer un refus à cet ordre royal, mais jamais elle ne pourra supporter de passer sa vie auprès de Vincenzo. Même s'il ne peut s'agir que d'un mariage temporaire, les sentiments qu'elle éprouve pour lui sont, quant à eux, malheureusement éternels... Un jeu si innocent, Clare Connelly Le jour où elle a accepté de se faire passer pour une autre, Matilda jugeait la mascarade innocente. Et puis, jouer le rôle d'une héritière sur une île splendide, la perspective était tentante. Seulement, quand elle fait la connaissance de Rio Mastrangelo, elle craint d'être démasquée... Comment lui faire croire qu'ils appartiennent au même monde, alors qu'elle perd tous ses moyens face à lui ? Romans réédités