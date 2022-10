Troublée par son ennemi ; Une leçon de séduction ; Les fiançailles d’un Westmoreland

Troublée par son ennemi, Joanne Rock Série "? De retour à Catamount ? " - Tome 1/3 Trois soeurs héritent d'un ranch dans le Colorado et vont trouver l'amour... Fleur est de retour à Catamount : ses soeurs et elle ont hérité du ranch de leur grand-mère. Mais à peine arrivée en ville, elle tombe nez à nez avec Drake Alexander, son ennemi de toujours, qui a l'audace de vouloir acheter leur domaine ? ! Bien qu'elle ait besoin de cet argent, Fleur se jure de n'accepter aucune offre de sa part. C'est compter sans le pouvoir de persuasion de Drake et le désir qu'il fait bientôt monter en elle... Une leçon de séduction, Sophia Singh Sasson Caitlyn en a plus qu'assez de son image de fille sage et introvertie ? ! Pressée de s'en débarrasser, elle est résolue à apprendre l'art de la séduction. Or, quel meilleur professeur pourrait-elle trouver que le charmant Dev Mallik, qu'elle vient de rencontrer ?? Si celui-ci accepte de l'aider, Caitlyn comprend vite que son plan a une faille : le trouble qu'elle ressent pour Dev... + 1 roman gratuit dans ce livre : Les fiançailles d'un Westmoreland, Brenda Jackson - réédité