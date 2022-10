L'enfant secret d'une innocente

Série " "Les milliardaires de Grey Manor" - Tome 1/3 Après avoir connu l'enfer, les orphelins de Grey Manor conquièrent le monde... et les femmes ! Il a... un fils ? Sous le choc, Estéban Samaras tente d'assimiler la nouvelle. Dix ans plus tôt, tandis qu'il fuyait Grey Manor avec ses frères, son premier amour, la douce Anna, l'a trahi en renonçant à le suivre. Et voilà qu'il découvre qu'elle a eu un enfant de lui ! Bouleversé et furieux, il se résout à quitter la Grèce et son île pour retourner dans le village où ils se sont aimés, avec deux objectifs en tête : revendiquer sa paternité et exiger d'Anna qu'elle honore enfin la promesse qu'elle lui a faite jadis de l'épouser !