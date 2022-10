Petit Larousse Cuisine facile Collector

Parce que cuisiner de bons petits plats pour tous les jours comme pour les grandes occasions peut vous paraître un véritable défi, laissez-vous guider par cet ouvrage qui vous donnera toutes les clés pour préparer des repas simples, rapides et savoureux. - 200 recettes accessibles à tous et réalisables en un tour de main ! - 40 recettes détaillées en pas à pas. - Des pages pratiques pour apprendre à sélectionner son matériel, connaître les saisons des fruits et légumes, savoir choisir une viande ou un poisson, maîtriser les types de cuisson, l'utilisation des épices et des herbes aromatiques... - Au fil des pages, des trucs et astuces, des variantes, des conseils, pour progressivement aller plus loin et varier les plaisirs. Redevenez le chef de votre cuisine !