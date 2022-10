Mug - Jardin secret

Sortez vos jolis crayons de couleur, concoctez votre boisson préférée et voyagez sur les sentiers de votre jardin secret. Des plaisirs régressifs mais parfaitement assumés ! Le coffret contient : Un mug en céramique de 300 mL et son couvercle-décor champêtre (décor en résine) ; Un livre de coloriages détente et antistress avec plus de 45 illustrations à colorier.