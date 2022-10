Dans les bras de l'Ecossais

Série "Le clan des Brunson" - Tome 1/3 Ecosse, 1528 Unique survivante du clan Gilnok, abusée par le sanguinaire Storwick qui a massacré sa famille, Cate n'a qu'une idée en tête : repousser tous les hommes qui chercheraient à l'approcher. A plus forte raison le chevalier John, qui semble si déterminé à percer son secret et représente tout ce qu'elle abhorre : l'arrogance, la loyauté à un roi détestable, et le goût de la séduction ! Et pourtant... Cate sent que cet homme réveille la femme qu'elle s'interdit d'être, qu'il rallume ces désirs qu'elle voudrait étouffer... Roman réédité