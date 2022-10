Une aventure inoubliable ; Pour l'amour d'un enfant

Série "Wildfire : urgences médicales" - Tomes 5 & 6 /6 Sur l'île de Wildfire, les coeurs des médecins brûlent de passion... Une aventure inoubliable, Alison Roberts L'action, le danger, les poussées d'adrénaline : voilà ce qui fait vibrer Lia. Aussi n'hésite-t-elle pas une seconde quand on lui propose un contrat d'infirmière secouriste pour deux semaines sur l'île de Wildfire. Pourtant, à peine arrivée, elle se demande si elle a fait le bon choix. Sam Taylor, le médecin de l'équipe, est si brillant qu'elle tombe sous son charme. Or elle repartira bientôt... Pour l'amour d'un enfant, Marion Lennox Si Hettie ne se marie pas avec Max Lockhart, son collègue à l'hôpital de Wildfire, tous deux n'auront pas la possibilité d'adopter Joni - cet adorable petit garçon qu'ils ont sauvé in extremis de la noyade et auquel ils vouent déjà un amour sans faille. Or sera-t-elle capable de supporter ce mariage de convenance, alors que Max ignore les sentiments qu'elle nourrit pour lui en secret ? Romans réédités