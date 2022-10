Scandales à Portland Tomes 3 et 4 : Arrogant et viril ; Cette incontrôlable attirance

Série "? Scandales à Portland ? " - Tomes 3 & 4 /4 Le secret d'une puissante famille du Maine est sur le point d'être dévoilé... Arrogant et viril, Joss Wood Trop viril, trop arrogant. Garrett est l'incarnation même du genre d'hommes que Julia cherche à éviter. Mais parce qu'elle a besoin de lui pour sauver l'entreprise d'une amie, elle est aujourd'hui obligée de le supporter ? ! En dépit de tout ce qui les sépare, Garrett se révèle très attirant, et bientôt, Julia succombe à la tentation entre ses bras... Cette incontrôlable attirance, Joss Wood Depuis que Lowrie a été trahie par le père de son enfant, elle s'est promis de fuir l'espèce masculine et mène une vie paisible dans l'auberge où elle travaille, avec son fils d'un an. Jusqu'à ce que Sutton Marchant, un célèbre écrivain, s'y installe pour deux mois. Dès son arrivée, sa présence la trouble bien plus que de raison, remettant en cause tous ses principes sur l'amour...