Provoquer et décrypter ses rêves

Un livre-oracle qui fait rêver ! Comment réagiriez-vous si l'on vous ôtait cinq années de vie sans que vous ne puissiez rien dire ? Sans doute vous sentiriez-­vous effaré. Nous avons donc une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que cette information est juste : à l'âge de 60 ans, vous aurez passé l'équivalent de 1825 jours à rêver. La bonne, c'est que si vous lisez cet ouvrage, vous pourrez le faire... en conscience. Comment se souvenir de ses rêves ? Ont-ils le pouvoir de nous guérir ? Comment les interpréter ? Peut-on les créer ? C'est notamment à toutes ces questions que cet ouvrage répond pour vous. Et, cerise sur le gâteau, l'oracle détachable inclus à ce livre vous permettra de travailler sur vos projections inconscientes en plus de vous offrir un matériel spirituel éminemment inspirant. "J'ai maintenant sur ma table de nuit un outil de traduction et d'interprétation ! " David Perroud, auteur du best-seller Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas.