Kenya, Tanzanie. Edition 2022-2023

Réserve des superlatifs, ces pays d'une beauté époustouflante ont de quoi satisfaire les rêves d'évasion : plages de sable blanc, volcan, savanes, forêts et déserts, plongées, safaris... Autant qu'un voyage dans l'espace, une incursion qui renvoie à une étrange envolée dans le temps. Dans Le Routard Kenya, Tanzanie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : une première partie en couleurs pour découvrir les pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; des activités (plonger autour de l'île de Mnemba ou observer le ballet des éléphants dans le parc national de Tarangire), des visites (les jardins d'épices qui firent la richesse de Zanzibar ou la ville de Stone Town dont les ruelles sont un véritable décor de cinéma), à partager en famille, entre amis ou en solo ; plus de 40 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Kenya et la Tanzanie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.