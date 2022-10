Coffret Madeleines faites maison. Dégustez-les de l'apéro au goûter !

Vous adorez ces petits gâteaux d'antan rebondis et savoureux ? Ne cherchez plus, c'est le coffret qu'il vous faut pour redécouvrir cette petite douceur. 20 recettes pour décliner avec gourmandise les madeleines sucrées ­- madeleines au miel, chocolat-orange, groseilles-chocolat blanc, etc. - mais aussi salées - madeleines roquefort-coppa, bacon-camembert, etc. Découvrez dans ce coffret : - 2 moules antiadhésifs réaliser 12 madeleines en une seule fournée ; - 1 livre de 20 recettes de madeleines sucrées et salées pour toutes les occasions, tous les goûts, toutes les envies !