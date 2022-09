Une nouvelle collection qui a pour objectif de faire comprendre et de rendre accessible des sujets dont tout le monde parle Ici Les clés pour comprendre la sociologie répond aux questions telles que l'ascenseur social en panne ? La France, un pays d'assistés ? Le populisme, ennemi de la démocratie ? La santé, une affaire de privilégiés ? A quand véritablement l'égalité homme/femme ? Ce livre présente un état des lieux des grandes problématiques nationales et internationales et fait le point sur les idées reçues. Un véritable outil permettant à chacun de saisir les enjeux de notre temps.