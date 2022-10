Coffret Pasta Party

Impressionnez la galerie en faisant vous-mêmes vos pâtes fraîches maison ! Mélangez les ingrédients, étalez la pâte grâce au rouleau, découpez vos tagliatelles avec la roulette puis séchez vos pâtes sur l'étendoir. Il ne vous reste plus qu'à les cuire, simple comme bonjour ! Suivez pas à pas les étapes de la recette de pâtes proposée dans le livre présent dans ce coffret, et choisissez sauces et accompagnements pour un plat aux petits oignons. Le coffret comprend : - 1 rouleau en bois (Ø 35 x 400 mm) - 1 séchoir à pâtes pliable en bois (400 x 300 x 20 mm) - 1 roulette à tagliatelles en acier inox (230 x 80 mm) - 1 livre avec des recettes de pâtes et de sauces