La culture indienne repose largement sur deux épopées, le Mahabharata et le Ramayana, écrites, pense-t-on, entre le Ve et le IIe siècles avant notre ère pour la première, entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère pour la seconde. L'Epopée du Roi de la Montagne n'a jamais été rédigée. Il s'agit de celle des Intouchables, qui ne doivent plus, en principe, porter ce nom, ni rester au ban de la société indienne. Or, l'histoire du roi Salhesh s'inscrit dans la lignée des deux grands textes précédents, dans une tonalité spirituelle. Les déshérités apportent aujourd'hui leur contribution littéraire, mi-historique, mi-légendaire, à la culture de leur pays. A la suite du Mahabharata et du Ramayana, voici l'histoire de leur héros, Raja Salhesh, Le Roi de la Montagne, contée selon la tradition orale et transcrite pour la première fois dans son intégralité par Martine Le Coz à partir de récits, peintures et dessins qu'elle a collectés sur place en Inde du nord. Elle a reçu le soutien de la Fondation des Arts Ethniques, de l'Institut de l'Art du Mithila, d'historiens de l'Université de New Delhi etc. L'essentiel du récit lui a été transmis directement par une famille de la communauté dalit (opprimée") des Dusadh avec laquelle elle entretient une relation forte de partage et de confiance. Le Roi de la Montagne n'est donc pas une oeuvre personnelle de fiction, mais bien la transcription de "l'épopée des intouchables". Le texte inédit fait mouche aujourd'hui. Son héros, Salhesh, dont le nom signifie "Roi de l'Himalaya", porte le message de la justice sociale, il fait place aux femmes et invite à la responsabilité universelle et la protection du Vivant prônée par le Dalaï Lama. Son mérite est reconnu par les historiens : le héros a bel et bien instauré la fraternité comme mode de gouvernement aux alentours du VIIe siècle, dans une région s'étendant du Gange à l'Himalaya."