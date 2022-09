Traduire la presse. Français - arabe / arabe - français

Cet ouvrage offre un entraînement méthodique à la traduction des textes littéraires. Il regroupe des textes extraits d'oeuvres majeures de la littérature française ; des textes extraits d'oeuvres majeures de la littérature arabe ; des textes regroupés par genre littéraire (poésie, théâtre, fiction) ; des traductions expliquées et commentées pas à pas ; des choix d'équivalence analysés et argumentés ; des remarques de traduction par compétences ; de nombreux rappels grammaticaux ; des tables de vocabulaire contextuel ; des notices culturelles. Véritable guide pour la traduction de la littérature, il propose tous les éléments pour travailler de manière efficace et réussir ses concours ou examens de traduction du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en études supérieures souhaitant perfectionner leur maîtrise de l'arabe.