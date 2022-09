Le français dont vous êtes le héros. Grammaire, accords, concordance des temps

Vous souhaitez apprendre et réviser la grammaire de façon claire et ludique ? Avec ce livre-jeu, l'auteur vous convie à la découverte et à l'approfondissement des éléments fondamentaux de la classe grammaticale (ou nature) des mots et des groupes de mots, de leur fonction dans la phrase, des accords essentiels ou plus subtils, ainsi que des règles de la concordance des temps. Pour apprendre ou réviser, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, en suivant les règles ou en piochant au hasard dans le livre. Dans tous les cas, vous serez happé par des mises en situations variées, des questions pertinentes et des progressions intéressantes. De difficulté croissante, afin de permettre à chacun de progresser à son rythme, les règles sont présentées rapidement, avec tous les exemples permettant une application immédiate. Les exercices se focalisent sur les difficultés, sur les risques d'erreurs possibles, avec tous les trucs pratiques pour les éviter. Ce livre prend en compte la réforme orthographique de 1990, ainsi que les appellations actuelles au sujet de la grammaire. Qu'attendez-vous ? Tester ce jeu, c'est l'adopter ! Cédric Grimoult est professeur agrégé d'histoire. Il enseigne en classes préparatoires et met au point des solutions innovantes dans les domaines de l'enseignement et de la vulgarisation scientifique. Avec ses étudiants, il explore de nouvelles pistes pédagogiques, cartes mentales et escape games, qui ont en commun de placer chacun en situation d'acteur de son propre apprentissage.