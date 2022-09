Techniques de vente

Avec la participation d'André Ceccarelli, Régis Ceccarelli, Norbert Charasch, Gilles Chauve, Vincent David, Nelly Daynac, Ines Duhard, Didier Flamand, Mickael Gauthier, Olivier Kretz, Lionel Letizi, Alain Marschall, Christophe Pinna, et Bernard Thellier, Françoise Vanni. Cet ouvrage est structuré autour des 7 grandes étapes de l'entretien commercial : Etape 1. Préparation de l'entretien Etape 2. Accueil - Prise de contact Etape 3. Questionnement - Reformulation Etape 4. Négociation - Argumentation Etape 5. Traitement des objections Etape 6. Conclusion - Prise de congé Etape 7. Suivi et fidélisation Véritable guide, il propose aussi bien des méthodes de techniques de venteà adopter qu'un exposé de leurs applications sur le terrain. L'approche se veut résolument pratique afin de faciliter la mise en application des conseils et techniques. Des témoignages de nombreuses personnalités issues de milieux professionnels très variés viennent enrichir l'ouvrage et apporter un retour d'expériences sur les différentes pratiques énoncées. Enfin, des QCM viennent conclure chaque partie. Il est ainsi possible de mesurer sa maîtrise des fondamentaux de la négociation et renforcer ses acquis.