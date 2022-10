Mémoires de Lanvaril - De la Plume à l'Acier

Aux origines du surnom " Ange Noir " vécut le plus adulé et le plus craint des gladiateurs. Combattant d'exception renommé dans l'arène de Fladrr, l'Invaincu est un séraphin dont le cimeterre ne quitte plus le fourreau. La lassitude s'est depuis longtemps mêlée aux victoires incessantes. Aux jours, la monotonie. Aux nuits, les cauchemars. Lorsqu'après tant d'années renaît le désir de liberté, il s'interroge : pourquoi demeure-t-il dans cette arène à ciel ouvert plutôt que de s'envoler, lui qu'aucun lien ne retient ? Peu à peu, son passé ressurgit. Mais, dans les tréfonds de sa conscience, la vérité aurait mieux fait de rester.