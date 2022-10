Cédric, jeune commercial itinérant, se retrouve en panne en pleine route de campagne corrézienne à la tombée de la nuit. C'est ainsi qu'au milieu de nulle part, deux frères d'origine rurale et d'apparence taciturne vont lui venir en aide et le ramener chez eux. Voilà comment Cédric va faire la connaissance de toute la famille Vitré. Une famille éloignée de toute forme de civilisation, qui se veut simple et accueillante aux premiers abords, mais qui va très vite se révéler très particulière et intéressée par la vie de Cédric ; à commencer par la jeune Linda qui se montrera directe et sans détour à son égard. Des gens simples, oui, mais surtout une vie calme qui va basculer du jour au lendemain pour Cédric.