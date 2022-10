"J'ai aimé. Je n'étais pas aimé, voilà le résultat". Théo s'est pendu, laissant pour seule explication ce mot. Son fils aîné, Paul, est anéanti. Par quel aveuglement n'a-t-il pas vu, n'a-t-il pas senti la détresse de son père, qui réclamait du secours ? Lui, le fils préféré, celui de toutes les confidences, a été absent quand il fallait être présent... Pour surmonter son deuil, il n'a d'autre choix que de comprendre. Comprendre les raisons du geste de son père. Comprendre les raisons de sa dépression. Alors, avec l'aide de son propre fils, Jérôme, psychiatre de profession, Paul entame une plongée dans le passé de Théo. Dans son nouveau roman, Pierre Sainte-Luce s'intéresse aux liens familiaux, au passé, aux origines et à la façon dont tous ces éléments impactent les personnes que nous devenons. Il propose également un voyage à la découverte de deux Guadeloupe : celle d'antan, fortement marquée par la culture créole, et celle d'aujourd'hui, happée par l'extérieur. Transfiguration n'est pas seulement un roman : c'est tout à la fois un guide de vie, un manuel de pratique médicale, une incantation poétique et une ode au courage.