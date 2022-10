Les belles histoires emotions

Un ouvrage de 16 histoires qui propose d'aider l'enfant à traverser et à comprendre ses émotions : un jeune dragon colérique, une fillette triste qui doit retrouver le soleil, une pâquerette terrifiée par une sorcière-fantôme, un renard qui croit avoir trouvé le bonheur... autant de belles histoires qui parlent de colère, de tristesse, de peur et de bonheur, pour aider l'enfant à dédramatiser ses émotions qu'il a parfois du mal à nommer. Pour chacune des quatre grandes émotions, une histoire quotidienne emmène le jeune lecteur dans l'univers de trois contes. Ces contes vont lui faire prendre la distance nécessaire afin de mieux comprendre ce qu'il traverse. Pour clore chaque grande émotion, une psychologue donne des clés pour permettre à l'adulte de nouer un dialogue avec l'enfant et l'aider à dépasser l'émotion qu'il vit.