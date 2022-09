Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles-lettres dans la pensée

Ce livre initialement publié en 1999 garde hélas toute son actualité. Nous proposons ici une nouvelle édition augmentée en cours d'actualisation au moment du décès de son auteur. Avec Prodiges et vertiges de l'analogie Jacques Bouveresse montre le danger que représente l'importation incontrôlée de concepts issus des sciences au nom d'un prétendu "droit à la métaphore" . A côté de l'abus de pouvoir "scientiste" il en existe un (le "littérarisme") qui consiste à croire que ce que dit la science ne devient intéressant et profond qu'une fois retranscrit dans un langage littéraire et utilisé de façon "métaphorique" un terme qui semble autoriser et excuser presque tout. Au lieu d'un "droit à la métaphore" on devrait parler plutôt d'un droit d'exploiter sans précaution ni restriction les analogies les plus douteuses qui semble être une des maladies de la culture littéraire et philosophique contemporaine.