Cherche trouve compte dinosaur

A toi de chercher, trouver et compter jusqu'à 10 étonnants dinosaures, animaux ou petits éléments cachés dans 8 grandes scènes à l'époque de leur règne, mais aussi de nos jours : Au total, plus de 400 éléments à retrouver. Ce voyage t'emmènera à l'époque du trias, au jurassique et au crétacé. Il te fera découvrir une multitude de dinosaures, des reptiles marins et volants, d'autres animaux, une scène de fouilles et une même exposition au musée ! Diplodocus, allosaures, stégosaures... cachez-vous ! On part à votre recherche.